Da Orbassano a Fuerteventura, c'è un'azienda di informatica che manda i dipendenti una settimana in smart alle Canarie

Con il quartier generale a Orbassano , ma con sedi anche a Milano, Roma e Barcellona, l'azienda ha infatti deciso di introdurre una novità nella routine dei propri dipendenti. Chi vorrà, infatti, potrà trasferirsi per sette giorni a Fuerteventura , in compagnia dei propri colleghi, con cui lavorerà "a distanza" e con cui dovrà convivere.

Una settimana a lavorare in spiaggia, in smart working, alle Canarie. Succede alla Mc Engineering , azienda di ingegneria e consulenza informatica che ha deciso di proporre ai suoi dipendenti una soluzione decisamente atipica.

Migliorare la produttività

Un po' reality (anche se non ci sono le "eliminazioni") e un po' sogno nel cassetto, l'idea in realtà ha radici e motivazioni profonde. "Siamo convinti che l’equilibrio tra lavoro e vita privata sia la chiave per una maggiore soddisfazione e una produttività più elevata. Ci teniamo che i nostri dipendenti, che sono le risorse più preziose e il cuore della nostra azienda, si sentano apprezzati e realizzati - ha commentato Valeria Pacicca, direttore risorse umane della MC Engineering -. Riconosciamo l'importanza di bilanciare la sfera professionale e quella personale e questo è un valore fondamentale che ispira tutte le nostre iniziative. Una filosofia che porta vantaggi in termini di motivazione ed efficienza dei dipendenti e in termini di performance aziendali”.