Festival delle Colline: parole, danza, un Premio Ubu e uno spettacolo itinerante

Il Festival delle Colline Torinesi, in scena fino al 5 novembre, propone un'edizione di ampio respiro che può contare su 5 prime, 6 produzioni, 16 spettacoli, 26 giorni di programmazione e 41 recite.

Confini-sconfinamenti è il tema dell’ultimo anno di un triennio e prosegue, per il terzo anno, il suo nuovo cammino di festival d’autunno ribadendo il rapporto con la creazione contemporanea. Il Festival è ideato e diretto, sin dalla nascita, da Isabella Lagattolla e Sergio Ariotti da un progetto iniziale dell’Associazione Festival delle Colline Torinesi.

Ecco il programma di questa settimana:

MARTEDÌ 24 OTTOBRE ore 19 - FONDAZIONE MERZ

MUTA IMAGO > ASHES

Premio Ubu 2022

PRESENTATO CON FONDAZIONE MERZ

Si può viaggiare nel tempo attraverso i suoni? Si può costruire una drammaturgia sonora che prenda forma soltanto nella mente degli spettatori? Lo spettacolo di Muta Imago è un Aleph di attimi che si sovrappongono prima di scomparire, un concerto di voci e musica.

MARTEDÌ 24 E MERCOLEDÌ 25 OTTOBRE ore 20:45 - FONDERIE LIMONE

PEEPING TOM > S 62° 58’, W 60° 39’

Torinodanza festival

Il titolo indica le coordinate geografiche e temporali di un punto del deserto polare, dove una nave e la sua piccola comunità sono intrappolati in una montagna di ghiaccio. Un disastro che evoca una serie di eventi apocalittici in cui si riconoscono le contraddizioni di un mondo afflitto da guerre, cambiamenti climatici, crisi energetica, inflazione.

MERCOLEDÌ 25 ore 19, GIOVEDÌ 26 OTTOBRE ore 19 e ore 21 - TEATRO ASTRA

SOCIETAS/ROMEO CASTELLUCCI > IL TERZO REICH

PRESENTATO CON TEATRO STABILE DI TORINO E FONDAZIONE MERZ

Un frenetico susseguirsi delle parole del vocabolario. Alcune di esse rimangono impresse nella corteccia visiva; altre - la maggioranza - andranno perse. Precede la proiezione, ideata da Romeo Castellucci, un cerimoniale di “accensione” del linguaggio. Il suono è composto da Scott Gibbons.

VENERDÌ 27, SABATO 28, DOMENICA 29, MARTEDÌ 31 OTTOBRE, MERCOLEDÌ 1, GIOVEDÌ 2, VENERDÌ 3, SABATO 4, DOMENICA 5 NOVEMBRE ore 19 - GALLERIA SUBALPINA

FCT/TPE > PASSAGE

Spettacolo itinerante, posti limitati - PRIMA

PRESENTATO CON FONDAZIONE PIEMONTE DAL VIVO

In fuga dal nazismo, Walter Benjamin giunge a Parigi. Ai passages parigini dedica la sua opera più geniale, con una scrittura che rivela, dice Hannah Arendt, il dono “di pensare poeticamente”. La Galleria Subalpina di Torino può ricordare a noi l’adorata Galérie Vivienne di allora.

SABATO 28 ore 17, DOMENICA 29 OTTOBRE ore 21- TEATRO BELLARTE

ERT EMILIA ROMAGNA TEATRO > UNA RIGA NERA AL PIANO DI SOPRA

Il monologo di Matilde Vigna intreccia due storie tra passato e futuro: l’alluvione del Polesine quando molti fuggirono senza portare via nulla e un trasloco, angoscioso, generazionale, di una giovane donna che decide di portare via tutto. L’eco di quella pioggia e il silenzio che incombe su tutto ciò che ricomincia.

SABATO 28 ore 21, DOMENICA 29 OTTOBRE ore 17- TEATRO ASTRA

MEHR THEATRE GROUP > BLIND RUNNER

FCT/TPE - v. o. trad. it. - Spettacolo accessibile da audio live per i non vedenti

PRESENTATO CON FONDAZIONE PIEMONTE DAL VIVO

Raggiungere l’Inghilterra attraverso il tunnel della manica. Di corsa, la notte. Lo hanno progettato una donna e un uomo iraniani, poi è intervenuto l’arresto di lei, per motivi politici, che ha vanificato il tutto. Eppure i due continuano ad allenarsi lungo il muro del carcere... Di Amir Reza Koohestani.

MARTEDÌ 31 OTTOBRE, MERCOLEDÌ 1° NOVEMBRE ore 21 - FONDAZIONE MERZ

SERGI CASERO NIETO > EL PACTO DEL OLVIDO

v. o. trad. it.

PRESENTATO CON FONDAZIONE MERZ

Perché dimenticare la Guerra Civile di Spagna e il Franchismo? Come spiegare quel passato alle nuove generazioni, nate dopo la dittatura? Sergi Casero Nieto ci prova anche evocando memorie famigliari, combinandole con ricerche, documenti, narrazioni e andando oltre la legge di amnistia del 1977.