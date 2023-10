Finestrini delle auto sfondati ad Aurora, i cittadini lanciano l'allarme: “È una strage”

Finestrini di auto sfondati un po' ovunque in giro per il quartiere: è questa la scena che si è presentata negli ultimi giorni ad Aurora, e più precisamente nella zona compresa tra corso Brescia, via Alessandria, via Aosta e via Parma.

La situazione

A lanciare l'allarme per una situazione che inizia a farsi sempre più preoccupante sono gli stessi cittadini: “Si tratta - racconta Daniela Pirra, una residente – di una strage vera e propria: da lunedì è successo già a 3 persone che vivono nel mio palazzo. Di solito tengo l'auto in garage, ma domenica l'ho lasciata fuori e quando sono ritornata per prenderla ho trovato il finestrino laterale posteriore in frantumi; sentendo un po' in giro, anche il mio carrozziere, si tratta di una lunga serie di episodi”.

Tuttavia, a qualcuno è andata molto peggio: “A un altro inquilino del mio palazzo – prosegue – è andata peggio perché, oltre a spaccargli il finestrino della macchina, l'hanno aperta e spostata bivaccandoci dentro e combinando di tutto; al mattino seguente l'ha ritrovata verso corso Giulio Cesare a circa 300 metri di distanza”.

Le motivazioni

Sulle motivazioni di questi gesti, ci sono pochi dubbi: “Considerato il fatto – conclude - che non le hanno rubate, deduco si tratti di puro vandalismo, se non di tentativi di portare via pochi spiccioli; purtroppo si tratta di un problema che non riguarda solo la nostra zona ma tutta la città, è giusto che la cosa venga finalmente a galla”.