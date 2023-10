Da 8½ di Fellini a Pasolini, Torino intitola un giardino all'attrice Caterina Boratto

Intitolato all'attrice torinese Caterina Boratto il giardino di fronte ai civici 3 e 4 di piazza Statuto, non lontano da dove abitava (all’inizio di corso Francia). Nata nel 1915 nel capoluogo piemontese Boratto, che inizialmente sognava di cantare come soprano, è diventata poi una diva del cinema famosa in America e in Italia. Nel dopoguerra recitò anche per Federico Fellini e Pier Paolo Pasolini e con grandi registi stranieri.