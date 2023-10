Luci d'artista al via con l'accensione di "Orizzonti", la nuova opera di Giovanni Anselmo

È stato, come consuetudine, il sindaco di Torino Stefano Lo Russo ad accendere ufficialmente Luci d'Artista, la tradizionale rassegna che nel periodo autunnale e invernale illumina le piazze della città da ormai 26 edizioni.

Quest'anno l'inaugurazione è stata fatta in piazza Carlo Alberto, dove trova spazio una nuova opera: "Orizzonti" del maestro Giovanni Anselmo: "Luci d'artista - ha sottolineato - è stata la più grande intuizione delle politiche culturali cittadine e la dobbiamo a quel grande assessore che fu Fiorenzo Alfieri, a cui va il nostro ricordo. Quest'opera, in particolare, dà una prospettiva alta in un momento storico come quello attuale".