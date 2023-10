"Walk To School", i bambini della Circoscrizione 1 vanno a scuola a piedi tutti insieme: l'iniziativa per sensibilizzare contro lo smog

A scuola in bici oppure a piedi: l'importante è lasciare a casa la macchina e azzerare lo smog. Questo il senso dell'iniziativa "Walk to school" che si è tenuta questa mattina nelle strade della Crocetta e in particolare all'istituto Sant'Anna. I bambini dell'Elementare sono infatti stati invitati a ritrovarsi in tre punti strategici del quartiere (il giardino del Fante, corso Vittorio e corso Sommelier) per poi percorrere tutti insieme a piedi il tragitto fino a scuola, accompagnati da insegnanti e qualche genitore volontario.

Un'iniziativa coordinata internamente dalla maestra Anna Moccia ma fortemente voluta dalla Circoscrizione 1 di Torino, e in particolare dalla sottocommissione Ambiente che ha proprio l'obiettivo di introdurre e promuovere iniziative sulla sostenibilità ambientale e la mobilità alternativa all'auto. Spiega Isabella Brianza (Torino Domani): "Con progetti come questo speriamo di far capire alle famiglie che un'alternativa all'auto è possibile e comoda. E poi c'è un aspetto da incoraggiare: la dimensione del protagonismo e della socialità di una fascia di età, quella tra i 6 e gli 11 anni, che può vivere da protagonista lo spazio pubblico".

All'iniziativa odierna dell'Elementare Sant'Anna hanno partecipato più della metà degli studenti della scuola: gli iscritti erano 120, ma qualcuno si è poi aggiunto all'ultimo quando ha visto il gruppo di compagni radunati per la passeggiata comune. Alcuni genitori hanno partecipato attivamente all'iniziativa, portando i figli fino in corso Re Umberto, altri li hanno "affidati" agli insegnanti presenti.

In Circoscrizione c'erano già stati due precedenti: il primo a marzo 2023, alla scuola Foscolo, con l'iniziativa "bike to school". In quel caso la "passeggiata" era a bordo della propria bicicletta e si rivolgeva a studenti delle medie, quindi tra gli 11 e i 14 anni. E poi a settembre 2023 una "Walk to school" simile a quella di oggi che ha coinvolto le scuole Foscolo e Coppino.

"Adesso l'obiettivo è estenderlo ad altre scuole", spiega ancora Brianza. "E soprattutto renderlo un progetto permanente, con cadenza periodica. Dovremo confrontarci con i consigli d'istituto delle varie scuole di Circoscrizione, poi speriamo che il nostro esempio venga seguito via via anche da altri".