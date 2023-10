Nuovi scontri all'Università tra studenti e polizia, Grimaldi: “È ancora lecito contestare senza vedere teste rotte?”

La polizia sale le scale dell’Università di Torino e carica gli studenti che protestano nei corridoi del Campus Einaudi. E' quanto si vede in un filmato pubblicato sui social e che riaccende la polemica sugli scontri tra forze dell'ordine e universitari a Torino , dopo gli episodi di inizio mese con la contestazione alla Meloni e ai suoi ministri con la messa a ferro e fuoco di via Po e del centro città in occasione dell'evento "L'Italia delle Regioni".

"Il nuovo prefetto - conclude Grimaldi - mi pare abbia deciso di presentarsi a Meloni nel migliore dei modi. Noi crediamo che sia inaccettabile questo uso della forza nei confronti di ragazzi e ragazze senza alcun mezzo offensivo nei confronti degli agenti. Vergognatevi. Lunedì ne parliamo in aula alla Camera dei deputati. Statene certi, non staremo in silenzio".

"Durante la giornata di ieri, un movimento di ispirazione neofascista ha potuto tenere un evento nei locali del Campus Einaudi dell’Università di Torino con la partecipazione, tra gli altri, dell’assessore di FdI Maurizio Marrone. Alla fine dell’incontro, il prevedibile scenario di violenza. Riteniamo che sia legittimo contestare, ma non lo sia nel momento in cui lo si fa in modo violento", commentano invece Samuele Moccia e Francesco Merlo di +Europa Torino. "Di fronte a un esito violento ma prevedibile - aggiungono - chiediamo al rettore Stefano Geuna quali siano, se esistono, le ragioni per le quali si consente a organizzazioni dichiaratamente neofasciste di usare l’Università di Torino come spazio di esercizio delle proprie attività politiche, considerando il fatto che l'antifascismo è un requisito necessario per essere riconosciuti nell'albo delle organizzazioni universitarie".