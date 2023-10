Blitz anti spaccio in zona Porta Nuova, arrestati due spacciatori che provano a ingoiare degli involucri con dentro la droga

Controlli anti-spaccio di droga nella zona di Porta Nuova. Nella serata del 26 ottobre, carabinieri, Nas e Nucleo Cinofili hanno arrestato un 37enne per detenzione di sostanza stupefacente. Durante la perquisizione, l'uomo ha tentato di ingerire alcuni involucri, ma è stato prontamente fermato. Addosso nascondeva circa 3,5 grammi di "crack" e 75 euro in contanti, entrambi sottoposti a sequestro. L'uomo è stato trasportato in ospedale, dove una radiografia ha confermato la presenza di frammenti della stessa sostanza nello stomaco.

Sabato 28 ottobre, in via Nizza, intorno alle 16, sempre per detenzione di droga, i carabinieri hanno invece arrestato un 23enne. Anche lui, una volta fermato, ha tentato di ingerire involucri che verosimilmente contenevano sostanze stupefacenti, come cocaina o eroina. Immediatamente trasportato alle Molinette, ha rifiutato di sottoporsi a un esame radiografico.