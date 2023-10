Cosa fare a Torino nel weekend: gli eventi fino a domenica 29 ottobre

PARFUM

Martedì 25 ottobre ore 21L'essenza dell'Orchestra Filarmonica di Torino è racchiusa nel concerto inaugurale OFT Parfum, che martedì 24 ottobre apre al Conservatorio Giuseppe Verdi di Torino la Stagione Profumi 2023-24. L'Orchestra, diretta da Giampaolo Pretto, che di OFT è anche direttore musicale, eseguirà le musiche di due grandi compositori, Schumann con Ouverture, Scherzo e Finale, e Beethoven con la Quinta Sinfonia. Un brano famosissimo, e uno di più raro ascolto, per rappresentare le due anime che contraddistinguono da sempre la programmazione di OFT. Due brani che raccontano inoltre l'evoluzione del genere sinfonico nell'arco della prima metà dell'ottocento.

INFO: www.oft.it/it

NEGRITA

Venerdì 27 ottobre ore 21

Dopo un tour acustico nei teatri durato 3 anni e culminato nel grande evento Mtv unplugged Negrita, la band aretina torna a sorpresa live in elettrico nei club, per un lungo tour in cui riproporranno i brani cult del proprio repertorio. Con il sound che li contraddistingue, rimasto infrangibile nel tempo grazie alla solidità tecnica e interpretativa e, con la propria identità unica, grazie alla continua ricerca musicale che li esclude da ogni genere, la band riproporrà nella versione originale canzoni che sono diventate inno di intere generazioni: da “Mama Mae” a “Rotolando verso sud”, oltre a “Gioia Infinita”, “Ho Imparato a Sognare”, “Magnolia”, “A modo mio”, “In Ogni Atomo”.

INFO: Teatro Concordia, corso Puccini, Venaria Reale (TO), tel. 011.4241124, email www.teatrodellaconcordia.it



PAOLO CAPODACQUA

Venerdì 27 ottobre, ore 21.30

Nell’autunno 2021 Paolo Capodacqua porta al FolkClub un concerto indimenticabile per intensità e bellezza per il suo “Ferite&feritoie”. In questa stagione, anche se il nuovo album non è ancora ufficialmente pronto, viene a presentarne alcune canzoni, in una anteprima corsara che si annuncia come un appuntamento da non perdere. Fra le nuove creazioni solo una, Gianni Rivera, è uscita come singolo, con la produzione di Storie di note, su tutte le piattaforme digitali il 18 agosto di quest’anno per celebrare gli ottant’anni del Golden Boy, ma anche per raccontare con tenerezza una generazione e un periodo della storia italiana.

INFO: www.folkclub.it

IGOR LEVIT

Mercoledì 25 ottobre ore 20.30

Arriva per la prima volta a Torino Igor Levit, descritto dal “New York Times” come «un artista fondamentale, uno dei pianisti più geniali degli ultimi tempi». L’artista russo naturalizzato tedesco sarà ospite della stagione dell’Unione Musicale mercoledì 25 ottobre 2023 (Conservatorio Giuseppe Verdi – ore 20.30 – serie Dispari) con un programma tratto dal suo ultimo doppio cd, Tristan (edito per Sony Classical), in cui affronta temi come amore, morte, paura e redenzione attraverso musiche di Liszt, Wagner e Mahler. Le opere in programma nel concerto all’Unione Musicale, tanto quelle di Liszt originarie per pianoforte, quanto le trascrizioni del Preludio da Tristano e Isotta di Wagner e dell’Adagio dalla Sinfonia n. 10 di Mahler, coprono un periodo di circa sessant’anni e, pur rappresentando generi molto diversi, esprimono tutte un forte legame con l’amore, la morte e il bisogno di riscatto. Questo significa che l’interesse di Levit non si concentra solo sui capolavori per pianoforte ma su tutte quelle composizioni in cui alcune associazioni tematiche trovano la loro espressione più personale.

INFO: www.unionemusicale.it

MARCUS MILLER

Domenica 29 ottobre ore 21

Uno degli indiscussi maestri del basso jazz, R&B, fusion e soul. Il suo suono si può riconoscere in numerosi brani in cima alle classifiche mondiali: da “Just The Two Of Us” di Bill Wither’s, a “Never Too Much” di Luther Vandross, così come in quelli di Chaka Khan, David Sanborn, Herbie Hancock, Eric Clapton, Aretha Franklin, George Benson, Elton John e Bryan Ferry. Infinite collaborazioni, colonne sonore, dischi in una combinazione imperdibile di funk, groove, soul e tecnica pura.

INFO: Teatro Colosseo, via Madama Cristina 71, www.teatrocolosseo.it