La prima visita odontoiatrica, in cosa consiste? [VIDEO]

Parlare della prima visita odontoiatrica è sempre importante se lo scopo è incentivare le persone a prendersi cura della propria salute orale. Lo facciamo adesso che siamo nel mese della prevenzione orale perché è bene informare adeguatamente i futuri pazienti.

Per parlare della prima visita abbiamo coinvolto la dottoressa Rossella Sola. In Unica Clinica Dentale la prima visita dura dai 30 ai 60 minuti nel pieno rispetto delle linee guida del Ministero della Salute. “La prima visita consiste in un check-up completo in cui l’odontoiatra esamina tutti gli aspetti del cavo orale”. Ci racconta la dottoressa Sola: “Per questo esame il professionista può avvalersi di eventuali radiografie e fotografie intraorali mirate che vengono effettuate direttamente in sede se il caso lo richiede. Lo scopo è di valutare la presenza di eventuali patologie e comprendere come è possibile curarle”.

Unica Clinica Dentale è uno studio dentistico dove l’attenzione per il paziente è massima. L’approccio clinico è di tipo multidisciplinare, quindi in base ai tipi di trattamento che il paziente deve ricevere verrà curato da specialisti preposti per quello. Per prenotare un primo accesso basta contattare la sede e si ottiene un appuntamento entro 3-7 giorni. Diverso è per la gestione delle urgenze che vengono accolte in giornata. Quali sono le urgenze dentali? La presenza di dolore ai denti o alle gengive, un trauma, la rottura di un dente o un ascesso sono tutte casistiche che rientrano nelle urgenze dentali. “In presenza di dolore le nostre receptionist prenotano la visita d’urgenza: l’odontoiatra deve visitare il paziente il prima possibile per poter individuare qual è il fattore scatenante per poter intervenire immediatamente”.

L’intervista con la dottoressa Sola è stata occasione anche per rispondere alle domande più frequenti che vengono poste sulla prima visita tipo: “Per prenotare la prima visita serve l’impegnativa del medico di base?”, “La prima visita si esegue sotto anestesia?”, “Devo portare esami pregressi?”, “Se il dentista durante la prima visita trova una carie la cura subito?”, “È possibile fare una seduta di igiene dentale durante la prima visita?”, “I consulti online sono validi?”. Non si tratta di domande banali se si pensa che una buona percentuale di popolazione non si è mai recata dal dentista. Tra chi salta le visite di controllo regolari e chi rimanda le cure odontoiatriche necessarie è opportuno continuare a parlare di prevenzione e incentivare a prenotare la prima visita odontoiatrica.

Nel video trovate l’intervista integrale

