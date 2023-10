Doppio prelievo di organi all'ospedale San Luigi di Orbassano

Presso l’AOU San Luigi si è verificato per la prima volta un evento poco frequente: il prelievo di organi da 2 pazienti che in contemporanea hanno presentato i criteri della morte encefalica. L’equipe chirurgica è intervenuta in sala operatoria alle 2 del mattino per il primo prelievo ed alle 6 per il secondo. Il doppio prelievo, effettuato dall’equipe del Centro trapianti fegato dell’ospedale Molinette in collaborazione con l’equipe di sala operatoria del San Luigi, ha permesso la donazione di due fegati a scopo di trapianto.