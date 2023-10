Morire a Torino costerà più caro: aumentano le tariffe. Ma sconti sui loculi sotterranei

Morire a Torino costerà un po' più caro. La giunta comunale, su proposta dell’assessora con delega ai Servizi Cimiteriali Chiara Foglietta, questa mattina ha approvato le nuove tariffe. E si registrano aumenti sia sulle autorizzazioni che sulle assegnazioni o concessioni di posti in terra o di loculi. Un rincaro quest'ultimo di circa il 6% determinato dall'Istat, ma che comunque peserà sulle tasche di chi si appresta a dare l'ultimo saluto al proprio caro.

Sei cimiteri

Nel capoluogo piemontese ci sono sei cimiteri: oltre al Monumentale e Parco, ci sono i più piccoli di Sassi, Cavoretto, Abbadia e Mirafiori. La manovra economica, che ha previsto una revisione delle tariffe, coinvolgerà tutti i luoghi di sepoltura. Un aumento a cui si accompagna anche una semplificazione delle tariffe.

-20% per i loculi sotterranei

Altra novità è che ci sarà una maggior flessibilità per i ricongiungimenti familiari nelle sepolture e per gli avvicinamenti: sono stati ampliati i gradi di parentela ammessi e introdotto il rinnovo anticipato della concessione per un numero di anni sufficiente a garantire, al nuovo defunto in ingresso, una permanenza minima (fissata in 20 anni per le salme e 10 anni per le ceneri). In parallelo ai rincari, ci sarà una riduzione del 20% dei canoni di soluzioni meno appetibili come ad esempio loculi sotterranei.

Foglietta: "Da anni si attendeva revisione tariffaria"

Nuove regole anche per quanto riguarda le urne cinerarie e tariffe onnicomprensive per le operazioni di esumazione ed estumulazione. “Si tratta – spiega l’assessora Foglietta - di una revisione tariffaria che questa città attendeva da decenni, volta non soltanto ad un necessario adeguamento dei costi ma ad una complessiva semplificazione, nell’ottica di un servizio ancora più efficiente e comprensibile per il cittadino, nel difficile momento del commiato da uno dei propri cari”.

+6% assegnazioni e concessioni

Rispetto a prima, le voci tariffarie saranno suddivise in quattro raggruppamenti: autorizzazioni, assegnazioni/concessioni, forniture/servizi, operatività. Per quanto riguarda le autorizzazioni, che riguarda tutte spese amministrative di istruttoria delle varie pratiche, si registrano aumenti di alcuni voci e la diminuzione di altre.

Le assegnazioni o concessioni vengono incrementate del 6% rispetto a quelle applicate ora, sia per le sepolture in terra che i loculi. L’aumento assorbe in parte gli adeguamenti ISTAT, sospesi ormai da anni, e permette di bilanciare la riduzione del 20% dei canoni dei manufatti meno appetibili come i loculi sotterranei.

Vengono introdotte le tariffe per i cosiddetti cellari ed è previsto un costo ad ogni nuovo ingresso in sepoltura, basato sull’effettivo utilizzo del manufatto e non solo della sua capienza.

Più cara cassa in zinco