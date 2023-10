Egea, il dado è tratto: matrimonio con Iren per portare il gruppo fuori dalla crisi

Una nota stringata, poche righe, per confermare quanto era nell’aria ormai da alcune settimane. Sarà Iren, gruppo erede delle municipalizzate di Torino, Genova, Reggio Emilia, Parma e Piacenza, a rilevare il pacchetto di maggioranza del Gruppo Egea, portando al contempo nelle casse della multiservizi langarola le risorse finanziarie di cui la stessa necessità per ovviare alla crisi di liquidità in cui versa ormai da diversi mesi.

Annunciata per oggi, martedì 31 dicembre, la decisione è puntualmente arrivata dalla riunione del Consiglio di Gestione presieduto dall'ingegner Paolo Pietrogrande, riunitosi alla presenza del Consiglio di Sorveglianza, esaminate le offerte ricevute entro il termine fissato per lo scorso venerdì 27 ottobre.

"A stretto giro – si comunica nella nota –, prenderanno il via i tavoli di lavoro tra Egea e Iren con l’obiettivo di addivenire, nei tempi tecnici necessari, alla conclusione dell’operazione, nelle forme che risulteranno più idonee all’esito della composizione negoziata della crisi, avviata nel giugno scorso".