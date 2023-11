In casa nascondeva oltre mezzo chilo di hashish e crack: arrestato per spaccio

A finire in manette un 30enne marocchino, insieme ad un connazionale

Nelle scorse ore i poliziotti hanno arrestato due marocchini di trenta e ventotto anni per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

Durante il servizio di controllo del territorio in orario pomeridiano gli agenti, transitando in corso Giulio Cesare, hanno notato un gruppo di cittadini maghrebini discutere animatamente. In particolare uno, alla vista delle pattuglie, ha tentato di dileguarsi a bordo di un monopattino ma è stato subito fermato.

Gli operatori, insospettiti dall’agitazione manifestata al controllo dal trentenne, lo hanno perquisito rinvenendo nelle sue tasche un coltellino con la lama sporca di hashish, due frammenti della medesima sostanza, uno spray al peperoncino e circa 85€ in contanti. Inoltre, il trentenne è stato trovato con un cellulare rubato e un mazzo di chiavi.

I poliziotti hanno poi perquisito la sua abitazione, dove hanno trovato nascosti all’interno di una scatola per scarpe 5 panetti di hashish interi e uno spezzato a metà, per un peso complessivo di circa 580 grammi. Gli agenti hanno rinvenuto 8 involucri termosaldati di crack nascosti in un pacchetto di sigarette e la somma di denaro pari a 210€. Nella casa era presente anche un connazionale di 28 anni.

I marocchini sono stati arrestati per detenzione di droga ai fini di spaccio.