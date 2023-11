Massa all'interno del cuore, ginecologi e cardiochirurghi insieme salvano mamma e neonato

Poche ore dopo la paziente è stata trasferita presso la Cardiochirurgia dell'ospedale Molinette della Città della Salute di Torino. Dopo un confronto multidisciplinare, e in tempi brevissimi, è stata allestita la sala operatoria per poter affrontare contemporaneamente i due delicatissimi interventi: il taglio cesareo per far nascere il neonato ed immediatamente dopo l'intervento cardiochirurgico.

Dopo la nascita del piccolo Tommaso, di oltre 3 chili, è stato sottoposto a rianimazione ed assistenza respiratoria, per poi essere successivamente trasferito nel reparto di Terapia Intensiva Neonatale dell’ospedale Sant’Anna.

L'intervento