Alle Ogr Talks, l'incontro con lo scrittore Paolo Cognetti e Luciana Littizzetto

Paolo Cognetti è il prossimo protagonista di OGR Talks, la rassegna di incontri dedicati alla cultura contemporanea delle OGR Torino.

Lo scrittore, amato e letto in tutto il mondo e vincitore nel 2017 del Premio Strega con "Le otto montagne", presenterà “Giù nella valle”, il suo nuovo romanzo edito da Einaudi. Sul palco del Binario 3 Cognetti converserà con Luciana Littizzetto il 6 novembre.



Con la sua prosa incisiva e la capacità di trasportare i lettori in mondi interiori profondi, Paolo Cognetti ci regala un racconto coinvolgente che ci spinge a riflettere sulla famiglia, le radici e le opportunità che emergono quando si è disposti a sfidare il nostro passato.

Nel nuovo romanzo, Paolo Cognetti racconta le esistenze fragili, perse dietro la rabbia, l'alcol e una forza misteriosa che le trascina sempre più giù, travolgendo ogni cosa. Lungo la Sesia come in tutto il mondo, a subire il dolore dell'uomo restano in silenzio gli animali e gli alberi.

Per info: www.ogrtorino.it