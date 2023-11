Intesa tra sindacati e Comune di Torino su trasporti, mobilità e coesione sociale

Un accordo, siglato da Cgil, Cisl e Uil con il Comune di Torino, per avviare un’azione congiunta capace di generare un percorso di confronto e determinazione sulle politiche pubbliche riguardanti mobilità e trasporti.

Per raggiungere questi obiettivi, l’intesa siglata propone di attivare gruppi di lavoro su temi differenti come l’analisi dei bisogni della popolazione (a partire dai dati in possesso dell’Ente locale) i trasporti e la mobilità, con particolare riferimento alla modernizzazione strategica e organizzativa di GTT, e Trasporti e Logistica.

“È necessario un confronto sul piano dei trasporti complessivo che la Città intende adottare - spiegano i segretari di Cgil Cisl Uil Torino, Igor Piotto, Davide Provenzano, Chiara Maffè – perché queste decisioni sono strettamente collegate con quelle da attuare per la riqualificazione urbana delle aree più esposte a problemi di marginalità e degrado”.

“Questi gruppi di lavoro – proseguono Piotto (Cgil), Provenzano (Cisl), Maffè (Uil) – sono necessari per ripensare alla mobilità del nostro territorio in maniera organica e complessiva. Devono essere composti da una pluralità di soggetti, per elaborare documenti che traducano i risultati del confronto e le possibili ricadute in materia di politiche pubbliche. È necessario, inoltre, costruire nuove relazioni industriali in GTT, migliorando le condizioni di lavoro e la qualità dei servizi”.

“Le nostre Organizzazioni sindacali – concludono i segretari di Cgil Cisl Uil Torino – sono costantemente impegnate nella tutela economica della fasce più deboli della popolazione, anche mediante la discussione sulle tariffe e a difesa del trasporto pubblico locale rivendicando, ancor più di fronte al rischio di una riduzione prospettata dal Governo, lo stanziamento delle risorse necessarie”.