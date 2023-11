Sale la febbre da Atp Finals e Torino si colora di blu e giallo: 7 mostre celebrano il tennis

Manca sempre meno alla terza edizione delle Atp Finals: Torino si prepara e si gode il count-down dell’evento che per 10 giorni colorerà la città di blu e giallo, porterà nel capoluogo piemontese una pioggia di palline giganti da tennis e non solo.

Una volta archiviata la settimana dell’arte in corso in questi giorni, Torino si cambierà rapidamente d’abito per tuffarsi nel mondo del tennis. La volontà precisa dell’amministrazione, infatti, è quella di far vivere l’evento internazionale delle Atp Finals a tutti, anche a chi non assisterà alle partite perché sprovvisto di biglietto. “La logica - spiega l’assessore ai Grandi Eventi Domenico Carretta - è quella di migliorarsi di anno in anno. Il Fan Village più grande del 40% testimonia la nostra volontà di coinvolgere sempre più persone”.

E va letta in tal senso l’organizzazione di 7 mostre, di cui 3 all’aperto, che celebreranno il tennis in tutta Torino: da via Po a via Roma, passando per piazza Palazzo di Città, l’invasione di foto e immagini caratterizzerà il periodo di novembre compreso tra i giorni 9 e 19. Ma non solo: i palazzi più rappresentativi, i Murazzi, i ponti e la Mole Antonelliana si illumineranno di blu e di giallo.

Finita qui? Assolutamente no. Verranno riproposte le palline e ampliate le location, con l’archivio di Stato dedicato al gusto e palazzo Madama per il media Village. Grande attenzione poi per la Torre Maratona, presso lo stadio Olimpico Grande Torino: “Volevamo sfruttarla al meglio e metteremo in scena uno show, uno spettacolo audio e video sulle superfici della torre”, racconta il direttore Generale della Federazione Italiana Tennis e Padel, Marco Martinasso.