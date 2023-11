Majorana, studenti in rivolta contro la scuola che cade a pezzi: “Più manutenzione, meno tombe” [FOTO]

Lamiere che cadono in testa agli studenti mentre seguono una lezione, neve che entra nelle classi durante l'inverno. Sono solo alcuni dei problemi che i ragazzi dell'istituto Majorana hanno deciso di denunciare in piazza questa mattina.

Caduta lamiera

Circa 400 i giovani che, muniti di cartelli e striscioni, hanno denunciato la situazione degradante della loro scuola, ribadendo come siano stati lasciati da soli ormai da tempo.

"Stiamo manifestando per i nostri diritti, da molto tempo questa situazione va avanti” ha dichiarato Matteo, studente del Majorana. “Non protestiamo contro la scuola ma contro la Città e la Regione che non danno fondi” ha proseguito. Il racconto di quanto accaduto è scioccante: “A un mio compagno è caduta una lamiera vicino. Anche io ho rischiato di essere colpito. E questo inverno avevamo la neve in classe, poi hanno riparato il tetto”.

Il corteo

Gli studenti hanno anche realizzato un questionario online per dar voce a ogni studente.

Dopo un corteo tra corso Tazzoli, corso Orbassano e via Frattini, si sono ritrovati di fronte alla sede e alla succursale per sensibilizzare residenti e altri studenti a scendere in strada con loro per chiedere più sicurezza.

“Sguardi sui libri, meno sui soffitti”. È ancora: “Più manutenzione, meno tombe” i cartelli portati alla protesta.