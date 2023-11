Great Nnachi, dalla maglia azzurra alla divisa dei Carabinieri: il giuramento della giovane promessa dell'atletica

C’è anche Great Nnachi, giovane promessa del salto in alto, tra i 15 carabinieri atleti che, nella cornice della Caserma Cernaia, dopo aver concluso il corso formativo a Torino, hanno giurato fedeltà alla Repubblica davanti alla Bandiera di Istituto. Una cerimonia che si è svolta alla presenza del Comandante della Scuola Giovanni Spirito ed al Comandante del Centro Sportivo dell’Arma dei Carabinieri Gianni Massimo Cuneo.

La diciannovenne era stata nominata Alfiere della Repubblica per l’anno 2019 il 14 dicembre 2021 dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella con la seguente motivazione “Per le sue qualità di atleta, affinate pur tra difficoltà, e per la disponibilità che mostra nell’aiutare i compagni e nel collaborare alla formazione e all’allenamento dei più piccoli”.

E il 2023 si preannuncia un anno di sfide tutto da vivere con la maglia azzurra. Lo scorso anno infatti ha portato a Great Nnachi il regalo per lei più ambito, la cittadinanza italiana. Una conquista per la ragazza di Beinasco nata in Italia nel 2004 da genitori nigeriani e futura protagonista dell'atletica azzurra. Great Nnachi è primatista juniores nei 60 e nei 100 metri piani nonché nel salto con l'asta.