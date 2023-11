Stellantis, stabilimento Maserati di Grugliasco in vendita online. Alleanza Verdi-Sinistra attacca: “Epilogo indegno”

"Era noto da tempo che l'amministratore delegato di Stellantis, Carlos Tavares, avrebbe messo in vendita la struttura di corso Allamano entro il 2024. Leggere l'annuncio su un portale immobiliare online, tuttavia, aumenta il senso di amarezza e rabbia" - commentano Silvana Accossato (consigliera regionale Luv), Roberto Bacchin (segretario provinciale Sinistra Italiana) e il vice capogruppo di Alleanza Verdi-Sinistra alla Camera dei Deputati Marco Grimaldi.

"Si tratta di un doppio fallimento: da una parte, le promesse disattese di 'piani industriali ambiziosi' e di "eccellenza mondiale" fatte da FIAT dopo aver acquistato le linee di produzione nel 2009. Dall'altro, la certificazione dell'ennesimo schiaffo incassato in silenzio dalla Regione Piemonte: ricordiamo bene l'incontro con Stellantis avvenuto l'anno scorso che il presidente Cirio ha definito 'prezioso e fecondo, molto di prospettiva'. Trasferire a Mirafiori i duecento lavoratori rimasti a Grugliasco è il grande risultato che Cirio aveva in mente per rilanciare l'occupazione locale?"

"L'auspicio - concludono Accossato, Bacchin e Grimaldi - "è che lo stabilimento costruito nel 1959 dalla Bertone non diventi un ennesimo luogo di abbandono industriale nel torinese. Serve al più presto una fase di progettazione pubblica e partecipata, in grado di immaginare il futuro di questi spazi di oltre 100mila mq, con la partecipazione di enti locali, Città metropolitana e Regione Piemonte. Purtroppo leggere che sono stati messi in vendita su Internet, tra un appartamento appena ristrutturato e una villetta indipendente, non è certo il migliore dei biglietti da visita".