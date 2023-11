Cassino fa rima con Torino: anche lì la Fiat perde la palazzina storica. E chi cerca compratori lo fa anche per la Maserati di Grugliasco

C'è un sottile filo rosso che unisce Torino a Cassino. E non è (solo) questione di rima. Ci sono strade che si intrecciano, dopo lunghi percorsi paralleli. E scoprono di avere molte caratteristiche in comune.



La notizia di queste ore è che Stellantis (fu Fca e già Fiat, nel percorso che ha portato a fusioni e matrimoni) ha messo in vendita la palazzina storica della sua sede a Cassino, in provincia di Frosinone, nel Lazio. Un altro "gioiello" di famiglia cui la (nuova) famiglia sceglie di rinunciare. Una superficie da 7000 metri quadri, ma soprattutto cornice e custodia di una lunga storia quando si parla di automobile in Italia.

Addio ai palazzi storici

Quella che una volta era la sede del Centro Strategico della casa automobilistica, oltre a ospitare la direzione e gli alti comandi, dal 2020 ha preso il suo colpo forse decisivo: quello della pandemia, che ha svuotato uffici che non si sono più riempiti. Ma la tendenza era in atto già da tempo. Tempi moderni, insomma. E tagli dei costi: gli stessi che hanno portato - a Torino - alla cessione della palazzina (anche lei storica e con le stesse funzioni) in via Nizza, proprio di fronte a quello che oggi è il Centro Commerciale Lingotto e che ospita le attività di Reply.

Stessa agenzia che "piazza" la Maserati di Grugliasco

Ma le similitudini con la città della Mole non finiscono qui. Chi è stato incaricato di cercare un nuovo proprietario alla palazzina è proprio la filiale torinese di Ipi Agency. E qui arriva il terzo indizio, quello che storicamente trasforma la coincidenza in una prova: si tratta degli stessi tecnici che si stanno occupando anche della vendita dei capannoni Maserati di Grugliasco. Quelli che con il 2024 smetteranno le loro ultime attività (ospitavano ancora alcune operazioni di lastratura, mentre il resto degli addetti è stato spostato a Mirafiori), svuotando di fatto l'ex Bertone che era stata ribattezzata Giovanni Agnelli plant. Un altro frammento di storia che sbiadisce e rischia di svanire.



A chiudere il cerchio, l'ultima connessione: a Cassino, oltre all'Alfa Romeo Giulia e Stelvio, si produce proprio un modello Maserati: il Grecale.