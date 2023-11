La disperazione dei migranti: in 9 sorpresi dalla neve rimangono bloccati a 2.350 metri a Claviere

Nella serata di ieri i tecnici del Soccorso Alpino e Speleologico Piemontese con il Soccorso Alpino della Guardia di Finanza, i Vigili del Fuoco, i Carabinieri e la Croce Rossa sono intervenuti nel Comune di Claviere (To) per recuperare un gruppo di migranti bloccati.

La chiamata di emergenza è stata lanciata intorno alle 18.30, i dispersi sono stati localizzati grazie alla tecnologia GPS intorno a quota 2350 metri sotto il monte La Plane in una zona impervia. Si sono quindi formate le squadre miste di soccorso che a bordo di 3 mezzi fuoristrada sono salite ai 2000 metri della Baita Gimont e poi hanno proseguito a piedi.

Quando hanno raggiunto il gruppo, hanno trovato 7 uomini e 2 donne di cui una in condizioni di ipotermia a causa del freddo e della nevicata in corso. Le è stato fornito abbigliamento asciutto e caldo e grazie ai telini termici si è ripresa ed è stata in grado di scendere a piedi fino ai fuoristrada con cui tutto il gruppo è stato trasferito a Claviere. La donna è stata affidata all'autoambulanza, gli altri alla Croce Rossa.