Moncalieri, iniziato il conto alla rovescia per l'apertura della nuova piscina: a gennaio i primi tuffi

L'attesa è durata anni ed anni, ulteriori problemi era emersi quasi in dirittura d'arrivo per l'assenza di un gestore, ma alla fine la nuova piscina comunale di Moncalieri ha trovato in due eccellenze sportive come Rari Nantes e Cus Torino la coppia di enti che gestiranno l'impianto per i prossimi due anni.

Primi tuffi forse già a gennaio

L'impianto di via Matilde Serao ha rappresentato un investimento di circa 5 milioni di euro per l'Amministrazione, ponendo fine al buco nero creato dal fallimento delle ex Pleiadi. Dopo settimane di verifiche ed approfondimenti da parte di Palazzo civico, è arrivata l’aggiudicazione a cui è seguito un incontro per fare il punto e dettare il cronoprogramma.

L'obiettivo è arrivare alla apertura ufficiale e a far effettuare i primi tuffi subito dopo le feste, a ridosso dell'Epifania, con l'obiettivo di avere come testimonial di eccezione i due campioni moncalieresi del nuoto, il gigante Alessandro Miressi, un oro mondiale e due medaglie olimpiche nelle staffette come curriculum e Carlotta Gilli, la star paralimpica che ha una infinita collezione di vittorie nel suo palmares personale.

Messina: "Presente e futuro"

Grade soddisfazione è stata espressa dall'assessore allo Sport Beppe Messina: "Siamo certi di aver messo in campo tutte le energie e gli strumenti idonei per arrivare ad una virtuosa gestione dell'impianto. Dobbiamo essere orgogliosi di quello che è stato anche a tratti un difficile percorso, ma che ci ha fatto arrivare qui, a consegnare ai cittadini di Moncalieri questa struttura. Perché rappresenta il nostro futuro e il futuro delle generazioni che verranno dopo di noi".

La piscina era stata progettata con un occhio di riguardo al tema del risparmio energetico e tariffe agevolate per anziani, disabili e fragili, con una zona completamente rinnovata attorno alla piscina per valorizzare l'intera area. Adesso, finalmente, si vede all'orizzonte il taglio del nastro.