La nuova piscina comunale di Moncalieri sarà una water house e prezzi scontati per disabili, anziani e fragili

In via Matilde Serao i lavori si avvicinano alle ultime battute: entro l'estate Moncalieri riavrà finalmente la sua piscina comunale, dopo un'attesa durata (troppi) anni a seguito del fallimento delle ex Pleiadi.

Bando avrà una durata ventennale

L'intento dell'Amministrazione è quello di farne una vera e propria water house, non solo struttura per l’acquaticità, ma anche spazi ludico ricreativi, con tanto di idroscivolo, oltre a tariffe agevolate per disabili, anziani, fragili e scuole. Il bando di gestione, approvato in Giunta, fortemente voluto dall'assessore allo Sport Beppe Messina avrà durata ventennale, puntando anche ad ampliare lo spazio acqua mettendo nelle mani del futuro concessionario la ristrutturazione e riqualificazione dello scatolone a fianco dell’impianto natatorio rimasto escluso dal cantiere.

Una concessione che riguarda un’area di 6150 mq di cui circa un terzo di superficie coperta, con la parte più rilevante rappresentata dallo spazio piscina, che avrà una vasca da 25 metri per 12 ed una zona ricreativa di 4 metri per 10. Il valore complessivo della concessione sarà di 17 milioni di euro, vale a dire 850 mila euro all’anno di ricavi, a fronte di costi per 780 mila.

Area verde all'esterno della struttura

I lavori per il completamento della nuova piscina vanno di pari passo con il riordino degli spazi esterni. Prende forma, in questi giorni, anche il giardino che accoglierà i frequentatori del centro sportivo. Non sarà un'area verde riservata solo a chi andrà in piscina, ma uno spazio aperto a tutti dove potersi sedere, leggere un libro e passare qualche momento di relax senza per forza dover entrare nell'impianto.