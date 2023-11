In corso Umbria spunta la pista ciclabile “più corta al mondo”: ironia sul web

Una "pista ciclabile" mini, da Guinness World Record. E’ quella spuntata di recente in corso Umbria, a Torino e che è già stata rinominata sul web da alcuni cittadini piuttosto attenti la “pista ciclabile più corta del mondo”.

E a un primo sguardo potrebbe in effetti sembrare così: lo spazio ciclabile, davanti al chiosco presente all’angolo con via Livorno, non è più lungo di tre metri. Lo spazio di una bici, nemmeno due. Non si tratta di una pista, ma di una porzione di attraversamento più complesso.

Può quindi sembrare un errore, ma in realtà per corso Umbria è stato approvato un progetto che prevede il rifacimento di gran parte del corso: un’alberata riguarderà entrambi i lati nella tratta tra via Fagnano e via Capua. La sosta veicolare sarà portata in linea su strada, così da migliorare e proteggere lo spazio verde nel quale saranno messi a dimora i nuovi alberi, con una significativa riduzione delle superfici impermeabili e una migliore gestione delle acque da pioggia. Contemporaneamente verranno riqualificati e riorganizzati gli spazi, e creati nuovi attraversamenti pedonali e ciclabili.

Insomma, quel tratto oggi “privo di senso” è parte di un progetto più ampio. Di certo, così incompleto, è destinato a sollevare dubbi e ilarità.