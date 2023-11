Aperte le prenotazioni a Grugliasco per l'apertura straordinaria dello sportello polifunzionale

Hai smarrito la tessera elettorale o hai esaurito tutti gli spazi della tua tessera e non puoi recarti all'ufficio elettorale in settimana? In previsione delle prossime consultazioni elettorali Regionali e per il Parlamento Europeo 2024 a Grugliasco c'è una opportunità in più: puoi partecipare al Tessera Elettorale Day che prevede un'apertura straordinaria dello Sportello Polifunzionale di Piazza Matteotti, 38 sabato 11 novembre dalle ore 9 alle 15.30.