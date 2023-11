Mezzo pesante va in panne: traffico bloccato sull'A5 Torino-Aosta

Chiuso lo svincolo di Ivrea in uscita dall’autostrada A5 in direzione Aosta a causa di un mezzo pesante andato in panne.

I tempi di rimozione si annunciano abbastanza lunghi a causa di una perdita di olio e della posizione in salita del grosso autoarticolato.

La conseguenza sono forti disagi alla circolazione. Chi deve uscire ad Ivrea deve andare fino a Quincinetto e tornare indietro.

AGGIORNAMENTO: Poco prima delle ore 13 lo svincolo è stato poi riaperto.