Alessandro Barbero protagonista di Ogr Talks

Alessandro Barbero è il prossimo protagonista di OGR Talks, la rassegna di incontri dedicati alla cultura contemporanea delle OGR Torino.



Lo storico domenica 12 novembre alle ore 17 presenterà il suo nuovo saggio, edito da Laterza, «All’arme! All’arme! I priori fanno carne!»: ci troviamo a Firenze il 20 luglio del 1378, nel cuore della rivolta dei Ciompi, quando un artigiano grida 'All’arme! All’arme! I priori fanno carne!' per incitare le masse alla ribellione.

Barbero dalle cronache dell'epoca ci restituisce la concitazione, l'entusiasmo e la determinazione di chi decide di lottare per cambiare il futuro. Queste rivolte popolari, seppur brevi, hanno lasciato un'impronta indelebile nella memoria collettiva, dimostrando che i ribelli avevano chiare rivendicazioni e agivano con consapevolezza.



Ancora una volta Barbero, storico e divulgatore fra i più apprezzati in Italia, riesce con il suo stile narrativo inconfondibile ad avvicinare i lettori ad un evento passato per fargliene cogliere la rilevanza e i possibili parallelismi con il nostro presente.



Alessandro Barbero, che era già stato ospite di OGR Talks lo scorso 27 marzo per un appuntamento andato “sold out” dopo poche ore, torna sul palco della Sala Fucine delle OGR Torino per un nuovo appuntamento con la storia e il suo pubblico.