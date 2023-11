Teatro Stabile, nominato il nuovo Consiglio di Amministrazione: il neo presidente è Alessandro Bianchi

Il Teatro Stabile di Torino ha un nuovo presidente: Alessandro Bianchi. La notizia, anticipata un paio di mesi fa da Comune di Torino, è stata confermata oggi dallo stesso Stabile, con la nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione e del nuovo Collegio dei Revisori dei Conti. Bianchi prende il posto di Lamberto Vallarino Gancia.

"Il Consiglio degli Aderenti della Fondazione del Teatro Stabile di Torino, composto da Città di Torino, Regione Piemonte, Fondazione Compagnia di San Paolo, Fondazione CRT e Città di Moncalieri", si legge in una nota, "si è riunito in data odierna per procedere alla nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione e del nuovo Collegio dei Revisori dei Conti".

Il Consiglio di Amministrazione sarà composto da: Alessandro Bianchi (designato dal Sindaco della Città di Torino); Cristian Messina (designato dal Consiglio Regionale del Piemonte); Caterina Ginzburg (designata dalla Fondazione Compagnia di San Paolo); Luisa Papotti (designata dalla Fondazione CRT).

Nelle prossime settimane il Ministero della Cultura provvederà alla designazione del proprio rappresentante nel Consiglio di Amministrazione, che andrà a completare la composizione dell’organo statutario.

Nella stessa seduta il Consiglio degli Aderenti ha nominato: Alessandro Bianchi Presidente del Consiglio di Amministrazione, Caterina Ginzburg Vicepresidente del Consiglio di Amministrazione.

Sono stati nominati Revisori dei Conti: Desir Cisotto, designata dal Consiglio Regionale del Piemonte; Elisabetta Mazzola, designata dalla Fondazione CRT.

Nelle prossime settimane il Ministero della Cultura provvederà alla designazione del proprio rappresentante nel Collegio dei Revisori dei Conti, che andrà a completare la composizione dell'organo statutario assumendone la presidenza.

Il mandato del nuovo Consiglio di Amministrazione e del nuovo Collegio dei Revisori dei Conti avrà durata quadriennale a decorrere dal 7 novembre 2023 e scadrà il 6 novembre 2027.

Nel corso della seduta il Consiglio degli Aderenti ha rivolto un particolare e sentito ringraziamento "per l’eccellente lavoro svolto in questi otto anni fondamentali della vita del Teatro a Lamberto Vallarino Gancia, Presidente in carica dal 2015 ad oggi, a tutto il Consiglio di Amministrazione e al Collegio dei Revisori dei Conti uscenti".

Il Consiglio degli Aderenti esprime "al nuovo Presidente Alessandro Bianchi, al nuovo Consiglio di Amministrazione e al nuovo Collegio dei Revisori dei Conti le più vive congratulazioni e l’augurio di raggiungere nuovi e sempre più importanti traguardi".