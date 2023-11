In via Tunisi i commercianti cercano la ripartenza: dopo anni torna la festa

Via Tunisi cerca la ripartenza e lo fa riportando le luci di Natale, assenti da due anni, e una prima festa di via che non si organizzava ormai da sei anni.

“Abbiamo creato la nuova associazione il 20 febbraio di quest’anno” spiega Fabrizio Panetta, presidente della neo nata associazione di commercianti, Vivi via Tunisi. “A settembre ho aperto un negozio di abbigliamento in via Tunisi, ma conosco bene il quartiere perché anni fa avevo un negozio di casalinghi qui. Era una via commerciale, ora ha bisogno di ripartire. C’è molta crisi, molti negozi chiusi, non ci sono più locali importanti, per fare un esempio nel primo tratto di via Tunisi non c’è neanche una panetteria”.

L’associazione nasce proprio in quest’ottica di rilancio. “Obiettivo sarebbe tirare su il commercio locale e far tornare la via Tunisi che c’era una volta”.

Da febbraio, Panetta ha coinvolto 45 associazioni: “Sono tutti esercenti di via Tunisi e qualcuno di piazza Galimberti. La prima iniziativa è stata quella di riportare le luci di Natale nella via. Il nostro primo evento sarà invece la festa di via domenica 26 novembre”.

L’iniziativa vedrà la partecipazione di 50 banchi selezionati. “Abbiamo voluto puntare sulla qualità più che sulla quantità. Sono gli Ambulanti della Mole, gestiti da Mario Nicotra. Vorremo ricreare una fiera su modello di quella dei Forte dei Marmi, Liguria e Piemonte” spiega Panetta.

I negozi per l’occasione resteranno aperti dalle 9 alle 20.

“Una festa di via molto importante per il nostro territorio che mancava da anni attesa e seguita da molti cittadini torinesi e del borgo Filadelfia nell'ottica anche di dare un aiuto concreto, innanzitutto al commercio di prossimità del nostro territorio”, commenta il coordinatore Dario Pera.