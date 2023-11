La Notte dei Cantautori arriva a Torino il 12 Novembre

Brani che ci hanno fatto innamorare, gioire, piangere, commuovere, che ci hanno unito ai nostri amici attorno ad una tavola o ad un falò in spiaggia. Un enorme coro italiano.

Un progetto sempre “in progress”, con un repertorio che si modula nel tempo, dovuto ovviamente ad un’obbligata scelta per quello che riguarda il numero dei cantautori presenti in scaletta e dei loro relativi brani.

La musica d’autore italiana moderna, che nasce con Domenico Modugno, e che trova nei cambiamenti sociali degli anni 70 il suo trampolino di lancio per arrivare fino ad oggi, ha introdotto temi e testi di indubbio valore simbolico, emotivo e letterario.

Una rivoluzione che è passata dall’arte, dalla musica e dalle parole di autori che avevano l’esigenza di raccontare le loro storie, regalando all’Italia un patrimonio collettivo importantissimo.

“Costruire uno spettacolo su questo tesoro è stato il vero scoglio della band, proprio perché, visto lo sterminato repertorio, il dilemma è decidere chi non mettere in scaletta, che brani non suonare; la scelta quindi è assolutamente soggettiva ed è stata quella di cercare di fare una fotografia sonora del nostro Paese” racconta Marco D’Angeli, frontman della band.

Un repertorio suonato con passione ed energia, con brani arrangiati in maniera originale senza tuttavia stravolgere le intenzioni degli autori.

Uno spettacolo condito da racconti a aneddoti per imparare a conoscere meglio le personalità degli artisti, di alcune loro caratteristiche e peculiarità.

La grandissima esperienza dei componenti della band garantisce uno spettacolo di qualità, in grado di coinvolgere il pubblico fino a farlo diventare il vero protagonista della serata, con i suoi cori, le parole e le emozioni che si riversano sul palco.

Lucio, Fabrizio e gli Altri è composta da: Marco D’Angeli (voce), Francesco Lannocca (tastiere e cori), Alessandro Bianchi (chitarre e cori), Maurizio Miotello (chitarre e cori) Antonio Filigno (basso), Angelo Cannarozzo (batteria).

