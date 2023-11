Ivan Bufalo nuovo presidente del Coordinamento regionale delle Professioni Infermieristiche del Piemonte

«Ringrazio la presidente dell’OPI di Novara e del VCO Paola Sanvito per aver traghettato fino ad oggi il Coordinamento Regionale e per aver confermato la disponibilità a mantenere la carica di Vicepresidente - prosegue Bufalo - Ringrazio il Presidente di Cuneo Remo Galaverna che ha scelto di mantenere la carica di Segretario del Coordinamento e il Presidente di Vercelli Giulio Zella, memoria storica del gruppo, per aver mantenuto la carica di Tesoriere. Ancora, ringrazio il Presidente di Alessandria Giovanni Chilin, la Presidente di Asti Stefania Calcari e la Presidente di Biella Simona Milani per la fiducia accordatami».