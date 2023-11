Anche gli Insuperabili hanno bisogno di aiuto: lanciata raccolta fondi dopo il controsoffitto crollato nella sede torinese

Fondazione EcoEridania Insuperabili, che da anni permette a persone con disabilità cognitiva, relazionale, affettivo emotiva, comportamentale, fisica, motoria e sensoriale di giocare a calcio, lancia una Campagna di raccolta fondi su GoFundMe per rimediare ai danni subiti dall’ufficio centrale Casa Insuperabili, inagibile da giorni a causa della rottura dell'impianto di riscaldamento in tutto lo stabile che ha causato il cedimento del controsoffitto e del pavimento.

La Campagna di raccolta fondi nasce a seguito di quello che rappresenta per tutto il mondo Insuperabili un duro colpo. È infatti necessario ora limitare il più possibile i problemi causati dal triste imprevisto, per una pronta ripartenza per tutti gli atleti/e, i collaboratori e le persone che ogni giorno danno supporto. La stima dei danni materiali si aggira attorno ai 50.000 euro, a cui si sommano poi il rallentamento del lavoro di tutte le persone dell'ufficio, causa inagibilità, e lo stop forzato che coinvolge ciascun Atleta che lavora in Casa Insuperabili.

I fondi raccolti serviranno per il ripristino del controsoffitto e dei materiali teamwear/merchandising danneggiati, per la pulizia dei locali e per riacquistare schermi, computer e scrivanie danneggiati. All'interno di Casa Insuperabili, 46 persone lavorano quotidianamente occupandosi della gestione di tutte le sedi distribuite nel nostro Paese.