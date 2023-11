Stop conti in rosso per Gtt, Lancione: "Per il 2027 ripiano perdite pregresse". E da Roma arrivano i ristori

Stop conti in rosso per Gtt, Lancione: "Per il 2027 ripiano perdite pregresse"

Dopo le pesanti difficoltà finanziarie, Gtt inizia a vedere la luce in fondo al tunnel. Lo scorso 1° ottobre l'azienda ha aumentato i biglietti del bus (il ticket singolo è passato da 1.70 a 1.90 digitale/2 euro cartaceo) e le strisce blu: una manovra economica che insieme al taglio dei costi mette i conti del Gruppo in ordine.

Covid e rincari energetici

A fare il punto l'Amministratore Delegato Serena Lancione, intervenuta questo pomeriggio in commissione per presentare i risultati raggiunti ad un anno dall'insediamento. "Ho trovato un'azienda - ha spiegato - con perdite congelate di 61 milioni di euro". Una cifra "mostre" determinata dal periodo Covid e dai rincari energetici.

Al 2027 ripiano perdite pregresse

Grazie alla manovra tariffaria ed altri provvedimenti, Gtt dal 2024 arriverà al pareggio di esercizio, addirittura con un piccolo saldo economico positivo. "Per i costi del personale - ha proseguito - abbiamo fatto un'importante operazione di turn over e pensionamenti". "Le azioni messe in campo - ha aggiunto l'amministratore delegato - ci consentono di arrivare al 2027 con il ripiano delle perdite pregresse congelate" .

14 mln da Roma

Una buona notizia arriva anche da Roma. Il Governo negli scorsi giorni ha stanziato 500 milioni dei mancati ristori per il trasporto pubblico, pari al 90% della quota prevista. "A Gtt - ha spiegato Lancione - mancano 14 milioni totali: ne dovrebbero arrivare 12 milioni. Una volta definiti dal decreto attuativo saranno contabilizzati in questo esercizio". Dal punto di vista dei passeggeri, l'amministratore delegato ha spiegato come il carico dei passeggeri sui mezzi pubblici sia ancora inferiore del 10% rispetto al periodo pre-Covid.

25mila domande Bonus Trasporti

Lancione è intervenuta anche sulle scale mobili rotte nelle stazioni metro. "Per quanto riguarda quelle esterne - ha spiegato - sono state tutte sistemate tranne Carducci. È una mia priorità aggiustarle". Il 1° novembre si erano registrati disservizi sul sito Gtt, in occasione del click day per il Bonus Trasporti. "Dal primo novembre - ha spiegato - abbiamo ricevuto 25 mila domande. A queste se ne aggiungono 500 per quello regionale".