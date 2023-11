Natale 2023 a Torino. Pista di pattinaggio, casette, vin brulè e concerto di Capodanno: il programma

A Torino si respira già aria di Natale. Ad un mese e mezzo da una delle festività più amate da grandi e piccini, prende forma il programma degli eventi. Come già accaduto l'anno scorso, il calendario dell'Avvento di Emanuele Luzzati sarà in piazza San Giovanni accanto al sagrato del Duomo.

Bosco d'abeti in piazzetta Reale

Il presepe, realizzato sempre dall'artista genovese, "verrà messo in piazza Cavour". A spiegarlo l'assessore alla Cultura Rosanna Purchia, durante una commissione dedicata alle iniziative del periodo natalizio. Confermato anche per Natale 2023 l'albero di Natale a Palazzo Civico e il bosco degli abeti natalizi in piazzetta Reale. Quest'ultima era stata sicuramente una delle attrazioni più fotografate durante i giorni che vanno dall'Immacolata all'Epifania.

Luci nelle Circoscrizioni

"Vogliamo accendere - ha aggiunto Purchia - le Circoscrizioni: vogliamo cambiare modalità e fare un progetto artistico. L'accordo è in via di definizione, ma il 1° dicembre luci si devono accendere". "Siamo alla ricerca - ha aggiunto - di sponsorizzazioni affinché costi meno alla Città".

Dal 16 dicembre in piazza San Carlo torna il videomapping e come già accaduto l'anno scorso anche la facciata di Palazzo Civico sarà illuminata.

Capodanno in piazza

Confermato il Capodanno in piazza la sera del 31 dicembre mentre per la prima volta, il primo gennaio alle 16.30, nella stessa piazza si esibirà, con un concerto gratuito di musica classica l’Orchestra Filarmonica di Torino. "Stiamo lavorando - ha annunciato l’assessora alla Cultura - per la trasmissione in diretta televisiva dell’evento" .

Pista da ghiaccio e casette in piazza Solferino

In piazza Solferino, come ha spiegato l'assessore al Commercio Paolo Chiavarino, verrà allestita una pista di pattinaggio sul ghiaccio con palco. Accanto richiamerà invece l’atmosfera alsaziana il mercatino con casette di legno per mostre, prodotti artigianali, bevande e piatti preparati anche da maestri del gusto e l’ufficio postale di Babbo Natale.

Lunedì scadrà il bando per la ricerca di operatori interessati ad allestire il villaggio di Natale in piazza Solferino, ma informalmente ci sono diversi soggetti interessati. Il Comune è pronto a fare la sua parte: per rendere questo angolo del centro ancora più natalizio, é disposto a stanziare fino a 30 mila euro per l'acquisto di addobbi.

Alberi di Natale nelle Circoscrizioni