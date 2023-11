C'è aria di Natale nei quartieri: da via Tunisi a via Frejus, si accendono le prime luminarie

C’è aria di Natale nei quartieri della città.

La prima a dare il via è stata la Circoscrizione 8, dove tutti i grandi viali quest’anno si illumineranno con le luminarie. La prima ad accedere le luci in strada è stata Via Tunisi. Il quartiere grazie al contributo dei commercianti e della Circoscrizione è riuscito a riavere le luminarie dopo due anni di assenza. L’accensione, la prima in città, è avvenuta il 16 novembre anche in vista della festa di via di domenica 26 novembre e che non si organizzava da sei anni.

Intanto anche in corso Raffaello per la prima volta si sono accese ieri le luci di Natale. “È una delle arterie più importanti di San Salvario, è priva di Associazione Commercianti ed era un peccato vederla "buia" nel periodo più bello dell'anno” spiega Massimiliano Miano, presidente della Circoscrizione 8. “Ho chiesto personalmente agli amici di Natale in Giostra di darmi una mano sugli allestimenti natalizi limitrofi al V Padiglione dove si svolgerà la classica kermesse natalizia, e prontamente si sono resi disponibili. Grazie al loro contributo anche corso Raffaello è addobbato a festa”.



"Il nostro contributo come Circoscrizione - aggiunge il coordinatore Dario Pera - è stato a favore anche delle numerose le natalizie curate dalle associazioni locali e che animeranno i quartieri a partire dal 1° dicembre”.

Le prossime accensioni

Nei prossimi giorni a illuminarsi a festa saranno anche via Nizza, via Madama Cristina, via Guala, insieme alle piazze Bengasi e Carducci.

Intanto anche nella altre circoscrizioni della città, le vie cominciano ad accendere le luminarie, come nella Circoscrizione 3 che ha dato il via alle iniziative natalizie con le luci di via Frejus.

Bosco d'abeti in piazzetta Reale

E anche il centro di Torino si prepara al Natale. Il calendario dell'Avvento di Emanuele Luzzati è stato messo in piazza San Giovanni accanto al sagrato del Duomo.

Il presepe, realizzato sempre dall'artista genovese, verrà messo in piazza Cavour. Confermato anche per Natale 2023 l'albero di Natale a Palazzo Civico e il bosco degli abeti natalizi in piazzetta Reale.

Dal 16 dicembre in piazza San Carlo torna il videomapping, e come già accaduto l'anno scorso, anche la facciata di Palazzo Civico sarà illuminata.