Viaggiare è un'opportunità per arricchirsi culturalmente, poiché ci si dedica all'esplorazione di territori molto distanti geograficamente. Non sempre la scelta di una meta è basata sulla possibilità di rilassarsi in spiaggia, bensì si ragiona in termini artistici e architettonici, talvolta naturalistici. Sul pianeta ci sono tantissime località poco pubblicizzate che meriterebbero l'attenzione, perché presentano caratteristiche uniche a causa dei vari ricorsi storici. Basta pensare alle meravigliose insenature naturali, al folklore insito in alcune zone globali, alle rovine archeologiche da ammirare e non solo. Insomma, la Terra è popolata di aree splendide da riscoprire, le quali hanno la facoltà di stimolare la curiosità e la magia di destare stupore. Per approfondire: ecco 5 paesi da visitare poco pubblicizzati.

Corea

Uno dei paesi poco pubblicizzati da visitare assolutamente si trova in Asia, ed è la Corea. Nonostante la storia burrascosa, la suddetta nazione è in realtà stata abile a costruire un’identità turistica ben definita, a tal punto che in tanti stanno cominciando a comprendere le qualità storiche e artistiche presenti in Corea. La capitale è Seoul, città al cui centro è possibile ammirare vette moderne suggestive, mentre al confine è costellata da paesaggi naturali.

Inoltre, date le testimonianze storiche e culturali che figurano qui, vi è l’opportunità di riscoprire il percorso vissuto da questo paese. In alternativa, ci si potrebbe dirigere nella città portuale di Busan, la cui architettura liturgica si erge imponente agli occhi dei visitatori, tra spiagge e templi buddhisti antichissimi. Per saperne di più circa un viaggio da organizzare in Corea, si può consultare una guida digitale valida come quella presente su guidacorea.it.

Bhutan

Il Bhutan è un paese dalle dimensioni ridotte e posto all’interno della nota catena montuosa dell’Himalaya. Tuttavia, poche volte si sente nominare la suddetta nazione, tuttalpiù ci si riferisce alla posizione dell’Himalaya citando le ben più famose India e Tibet. L’esperienza turistica da vivere in Bhutan è tutta da scoprire, perché gli ambienti qui presenti sono contraddistinti dalle cime delle montagne, dai monasteri antichi e dai sentieri incredibilmente suggestivi da poter percorrere camminando. Ma è bene anche sapere che questo paese poco pubblicizzato ha in realtà adottato una politica sostenibile, ovvero limita le entrate dei visitatori e impone una tassa giornaliera fissa (per ogni turista) includente alloggio, cibo e una guida assegnata.

Madagascar

Il Madagascar è una grande e affascinante isola situata nell’Africa orientale, e presenta caratteristiche eterogenee lungo tutto il suo territorio costiero. Infatti, sull’isola ci sono una flora e una fauna molto differenti tra loro, e la cultura locale permette di vivere un’esperienza del tutto autentica a contatto con la popolazione e la natura circostante. Le foreste pluviali, le spiagge lunghissime e bagnate da un mare cristallino, così come i parchi nazionali dove realizzare un safari memorabile, caratterizzano la vita nel Madagascar. Le influenze sono una combinazione tra il folklore asiatico e quello africano, e ciò si riflette nella cucina e nelle tradizioni.

Georgia

La Georgia è un paese europeo mai nominato quando si tratta di scegliere un itinerario occidentale, eppure dovrebbe essere più pubblicizzato per la sua encomiabile storia, i suoi paesaggi da cartolina e il suo calore popolare. Situata ai confini tra Russia e Turchia, la Georgia ha una serie di chiese ortodosse e castelli classificati come patrimonio UNESCO, la cui bellezza è assolutamente da ammirare.

Namibia

Namibia è un paese africano situato nel meridione del continente. Pur avendo dalla sua il famoso deserto del Namib, si tratta di una meta poco pubblicizzata ma da visitare per ciò che offre. Il deserto è da esplorare tramite una guida professionista, così da osservare le dune di sabbia rossa e gli altri elementi qui presenti. Bisogna prendere parte ad un safari, il quale è un’esperienza travolgente perché dà la possibilità di vedere da vicino la flora e la fauna del posto.