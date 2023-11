Il clima pazzo penalizza le coltivazioni piemontesi, ma il colpo di grazia arriva dall'inflazione: giù i consumi di vino e frutta

E' stato ancora una volta il clima, a influenzare l'agricoltura piemontese. Lo ha ribadito il report sull'annata agraria elaborata da Confidustria Piemonte, che ha registrato un inverno molto siccitoso, mentre solo verso maggio alcune province della regione ha visto precipitazioni in grado di agevolare la crescita delle coltivazioni, "salvando" la primavera. Infine, un'estate con valori termici da record, ha complicato il tutto, peggiorando la produzione e facilitando l'aggressione da parte di parassiti e altre minacce simili.

Il peso dell'inflazione sui consumi di vino e frutta

Secondo quanto esposto dal presidente regionale di Confagricoltura, Enrico Allasia e dal direttore, Lella Bassignana, restano però le preoccupazioni anche per il calo generalizzato dei consumi, soprattutto per il vino e la frutta, anche a causa della corsa dell’inflazione degli ultimi mesi e al generale aumento dei costi per beni e servizi.

Non si sta senza contadini

“Gli agricoltori sono imprescindibili per la tenuta ambientale, sociale ed economica del territorio - ha detto, da Roma, il presidente nazionale di Confagricoltura, Massimiliano Giansanti -: è necessario scardinare l’atteggiamento ostile di chi non conosce o riporta il sentito dire, dando l’idea che il settore primario italiano contribuisca al consumo del suolo, al depauperamento delle risorse e via dicendo. Il sistema di regole europee ci impone di produrre ma con grandi limitazioni, le stesse che però non vengono applicate ad altri Paesi del Mondo, che in maniera piuttosto aggressiva si affacciano ai mercati senza tutelare consumatori e aree rurali”.