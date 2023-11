Nichelino, di nuovo nei guai l'autore del furto in un negozio di largo Delle Alpi

Era stato arrestato la scorsa settimana dopo aver tentato di rubare in un negozio di Largo Delle Alpi a Nichelino. I guai, però, non sono finiti per l'uomo.

Lascia i domiciliari senza avvisare

Sorpreso dai carabinieri, dopo aver sfondato la porta d'ingresso con un blocco di cemento, era stato processato per direttissima e poi messo ai domiciliari. La scorsa notte, però, una disattenzione (per non voler per forza pensare ad altro, ndr) gli è stata fatale, visto che ha pensato di uscire di casa senza avvertire le forze dell'ordine.

La scoperta fatta dai carabinieri

Risultato: una vettura dei carabinieri, in un giro di pattuglia, lo ha fermato per un controllo e la verità è subito emersa, facendo scattare le manette per evasione.