Nilde Iotti, Gribaudo (PD): “No a intitolazione testimonianza ambiguità e arretratezza della destra”

“La Destra di Palazzo Civico mostra ancora una volta il suo volto peggiore astenendosi sull’intitolazione di una via alla prima donna Presidente della Camera. È davvero incomprensibile di fronte alla storia di una madre costituente, di una figura chiave della storia del Paese, simbolo della lotta per i diritti delle donne, per il diritto all’aborto e al divorzio". Lo ha dichiarato Chiara Gribaudo, Vicepresidente del PD.

“La mancanza di uno spazio pubblico intitolato a Nilde Iotti nella prima capitale d’Italia doveva essere sanata con il voto di oggi, ma la Destra continua a guardare alla storia delle lotte femministe con ambiguità e arretratezza inaccettabili. È un bruttissimo segnale che il partito della prima presidente del Consiglio Donna si rifiuti di rendere la giusta memoria ad una figura così autorevole e importante per tutte noi. Mi auguro che ci sia un immediato ripensamento”, ha concluso la deputata dem.