Il torinese Guido Boella tra i 13 esperti del Comitato Scientifico per la Strategia Nazionale sull'AI

È stato presentato oggi, giovedì 9 novembre, il Comitato Scientifico per la Strategia Nazionale sull'Intelligenza Artificiale nominato dal sottosegretario della presidenza del Consiglio dei Ministri con delega all'Innovazione Alessio Butti. Tra i tredici esperti del Comitato, che per l’occasione si è riunito per la prima volta, anche Guido Boella, professore ordinario presso il Dipartimento di Informatica dell’Università di Torino, Vice rettore per i rapporti con le aziende della sua Università e cofondatore della Società Italiana per l’Etica dell’Intelligenza Artificiale - SIpEIA. Obiettivo del Comitato sarà quello di fornire consulenza al Dipartimento per la Trasformazione Digitale nella scrittura di un piano sull'AI, e di stilare una serie di indirizzi nel campo dell'intelligenza artificiale entro il 31 gennaio 2024.



Attraverso l’attività accademica presso l’Università degli Studi di Torino e le azioni condotte tramite SIpEIA, Guido Boella promuove numerose iniziative interdisciplinari riguardanti l’impatto dell’AI nel mondo delle imprese e nella società. È coordinatore dell’European Digital Innovation Hub “Circular Health EDIH” (CHEDIH), progetto finanziato dal programma Digital Europe della UE, un centro di innovazione digitale di livello Europeo che fornisce servizi basati sull’AI a prezzi agevolati o gratuiti per supportare la transizione digitale e verde delle PMI e delle PA nei settori della salute e l’agrifood. Per esempio, CHEDIH organizza per AI developer, ML engineer, dipendenti di imprese e PA, suoi potenziali clienti, e alle e agli studenti universitari, il corso Exploring ChatGPT, LLM & Generative AI, attivo dal 24 ottobre al 28 novembre alle OGR Torino: il corso intende offrire la possibilità di scoprire potenzialità, applicazioni e retroscena di queste nuove tecnologie. Il focus di CHEDIH sulla salute circolare nel mondo delle industrie sanitarie e agrifood nasce dal progetto Circular Health for Industry (CH4I) finanziato sul bando AI di Fondazione Compagnia di San Paolo. Sempre sul tema AI e salute sono focalizzati i progetti finanziati da Regione Piemonte “La casa nel parco” (CANP) e RISPOSTE.

Guido Boella è anche vicecoordinatore dell’European Digital Innovation Hub “Public Administration Intelligence EDIH”, focalizzato sul supporto alla digitalizzazione dei servizi al cittadino erogati da PA e da organizzazioni dell’economia sociale, come auspicato nella riforma del terzo settore.

Il suo interesse verso il mondo delle imprese è testimoniato anche dal fatto che è Vicerettore ai rapporti con le aziende dell’Università di Torino e Vicepresidente del Competence Center CIM4.0, e che è stato tra i fondatori dello spinoff universitario Nomotika, specializzato nell’applicazione dell’AI al diritto.



Si occupa inoltre di diffondere una riflessione sull'etica dell'AI e sull’impatto che questa ha sulla società. Numerosi gli eventi messi in campo nell’ultimo anno, alcuni ideati con un approccio divulgativo, altri specialistico, ma sempre gratuiti e partecipati. Tra gli appuntamenti indirizzati a un pubblico eterogeneo si segnala il ciclo di incontri AI generativa: come ci cambierà?, dal 5 ottobre al 16 novembre 2023 al Circolo dei lettori di Torino, sei dialoghi per parlare di Intelligenza Artificiale da diversi punti di vista - etico, giornalistico, creativo, filosofico, ... -, ideati dall’Università degli Studi di Torino nell’ambito del progetto di Public Engagement AI Aware, dalla Fondazione Circolo dei lettori e dalla Società Italiana per l’Etica dell’AI.