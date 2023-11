Premio Sviluppo Sostenibile 2023, Città di Torino e SMAT migliori nella sezione “Gestione circolare delle acque”

Ad Ecomondo viene assegnato oggi il Premio Sviluppo Sostenibile 2023, istituito per il tredicesimo anno dalla Fondazione per lo Sviluppo Sostenibile e da Ecomondo-Italian Exhibition Group con il patrocinio del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, destinato a imprese, startup e Amministrazioni locali che si siano distinte per eco-innovazione, efficacia dei risultati ambientali ed economici e del loro potenziale di diffusione.

9 le imprese premiate, 3 per ciascuna delle sezioni nelle quali è articolato il Premio: economia circolare, mobilità sostenibile e gestione circolare delle acque

“Il premio - ha detto Edo Ronchi, Presidente della Fondazione per lo Sviluppo Sostenibile – è ormai diventato la vetrina di eccellenza delle buone pratiche di green economy. Mai come quest’anno, infatti, abbiamo ricevuto tante candidature e tante di qualità eccellente. E’ stata anche molto alta la partecipazione di amministrazioni e aziende pubbliche locali a dimostrare come una nuova coscienza verde si sia ormai diffusa sul territorio al fine di rendere più sostenibile la vita dei cittadini”.

Città di Torino e SMAT si sono aggiudicate il Premio della sezione Gestione Circolare delle Acque, organizzato con la partecipazione di Enea e rivolto ad Amministrazioni locali, Imprese e/o Startup, che abbiano realizzato o in corso di realizzazione progetti riferiti al risparmio idrico (in ambito urbano, industriale, agricolo), al contenimento delle perdite nelle reti idriche e fognarie, al riutilizzo di acque reflue depurate in agricoltura, al recupero di materie prime e fertilizzanti da acque reflue urbane e industriali, alla produzione di biogas da fanghi di depurazione.

Il riconoscimento è stato ottenuto per la gestione dell’acqua piovana nella Casa della Mobilità Giovanile e dell’Intercultura a Torino. Il progetto premiato vede SMAT partner di Città di Torino, che ne è il capofila.

“Si tratta - ha spiegato il Presidente SMAT, Paolo Romano, di una soluzione basata sull’economia circolare (Nature Based Solutions) per la promozione di una cultura del risparmio idrico: un giardino pensile ed una serra aeroponica che utilizzano acqua piovana, posti su parte di una grande terrazza, che è diventata un punto di aggregazione per gli ospiti dell’ostello”.

L’acqua piovana proveniente dalla superficie del tetto viene raccolta separatamente e utilizzata per l'irrigazione della serra in cui si coltivano frutta e verdura per la struttura di accoglienza; il trabocco della cisterna di stoccaggio unitamente agli altri surplus di acqua piovana vengono immessi in un giardino pluviale per l'infiltrazione, chiudendo così il ciclo dell'acqua.