Trans* March dà appuntamento il 18 novembre nel centro di Torino: "Per noi esistere è resistere"

Nel 2023 sono state quasi 400 le persone trans uccise nel mondo a causa della loro identità di genere. Il 20 novembre in tutto il mondo si celebrano le morti per transfobia durante il TDoR (Transgender Day of Remembrance). A Torino, il sabato precedente, la comunità LGBTQIA+ e i sostenitori del movimento marceranno per rivendicare i diritti delle persone trans e non binarie. Da piazza Arbarello a piazza Carlo Alberto

La Torino Trans* March si terrà il 18 dalle ore 15:30, da piazza Arbarello fino a piazza Carlo Alberto passando per le vie del centro come piazza Castello e via Po. Durante il percorso si susseguiranno interventi di attivisti e membri della comunità. Il sottotitolo è infatti 'Autodeterminatə': lo scopo principale della marcia è quello di riappropriarsi di una narrazione per troppo tempo effettuata da altri, rivendicando l'identità trans e riprendendosi il proprio spazio e la propria voce. L'impegno della Città di Torino

La marcia fa parte di un percorso politico e teorico portato avanti dal Coordinamento Torino Pride e ha ricevuto il sostegno e il patrocinio dalla Città e dalla Città Metropolitana di Torino. "La nostra città ha un'amministrazione che crede nel diritto di autodeterminazione di tutte le persone - ha commentato l'assessore alle Pari opportunità Jacopo Rosatelli - ma questi diritti si scontrano con una realtà sempre più respingente. Stiamo lavorando per impegnare il Comune a dare adito a un registro di genere, per consentire a ogni persona di non dover essere forzata a un outing o coming out nei rapporti con l'amministrazione. Torino è una capitale dei diritti". "L'attenzione sta iniziando ad arrivare anche da amministrazioni di colore diverso - ha dichiarato la consigliera metropolitana con deleghe alle politiche sociali Valentina Cera - penso a Santena e Rivoli: quando le amministrazioni riescono a stare accanto alle associazioni si riesce a superare determinate differenze". "Basta giudizi e pregiudizi"

Durante la presentazione della marcia al Circolo Maurice GLBTQ sono intervenute la vicepresidente Sofia Darino e i membr3 Ema Mombrini e MJ Case: "Spesso subiamo un giudizio che ci fa sentire malat3. Ci raccontano come una lobby o una minaccia perché non abbiamo una voce, non siamo visti come un attore politico e ci raccontano in modo falso o distorto. Siamo qui per fare sentire finalmente la nostra voce, rivendichiamo la nostra politicizzazione. Esistere come persone trans è resistere, ma non dovrebbe esserlo".