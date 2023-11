Tutti pazzi per le Atp Finals, grande folla al Blue Carpet: Sinner, Djokovic e Alcaraz i più ricercati [FOTO]

Torino si prepara a vivere le Atp Finals, il campionato del mondo del tennis, in programma dal 12 al 19 novembre al Pala Alpitour. Alla vigilia della terza edizione, gli otto campioni questa sera hanno sfilato sul Blue Carpet davanti a Palazzo Reale.

Sinner il più ricercato

Star dell'evento Jannik Sinner, che non ha deluso i fan accorsi, fermandosi a firmare autografi e fare selfie. Come lui anche il campione in carica e numero uno del mondo Novak Djokovic, applauditissimo dalle persone che gli hanno urlato: "sei un campione, vincerai di nuovo".

Grande attesa per Alcaraz