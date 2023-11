Case popolari di via Bologna al freddo, Atc: "Al lavoro per risolvere il problema”

Alcuni disagi all’impianto di riscaldamento si stanno registrando nel complesso di via Bologna 265-267. La caldaia che serve lo stabile ha subìto un’improvvisa rottura, a cui Exegesi, la società in house di Atc che gestisce l’impianto, ha cercato di porre rimedio con una soluzione di emergenza. Tuttavia, alcuni alloggi stanno registrando temperature inferiori a quelle previste. Tramite la sua società, Atc ha già provveduto a ordinare una nuova caldaia, la cui consegna è prevista entro la fine della prossima settimana e i lavori dovrebbero concludersi nell’arco di una decina di giorni a partire da oggi.

“Siamo consapevoli – dichiara il presidente di Atc del Piemonte Centrale, Emilio Bolla - delle difficoltà causate dal malfunzionamento dell’impianto di riscaldamento; ringraziamo gli inquilini e gli assegnatari per la loro pazienza e comprensione, rassicurandoli che stiamo lavorando con la massima urgenza per risolvere il problema. Siamo costantemente in contatto con i tecnici per assicurarci che le riparazioni necessarie vengano eseguite nel minor tempo possibile. Il freddo, anche se le previsioni meteo per i prossimi giorni non appaiono al momento particolarmente critiche, potrebbe rivelarsi un disagio significativo, specialmente per i nostri inquilini più vulnerabili. Per questo motivo, stiamo predisponendo la fornitura di stufette elettriche a coloro che ne hanno maggiormente bisogno, in particolare ai soggetti più fragili tra i nostri residenti”.