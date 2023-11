Cioccolato d'autore (creato col supporto dell'Intelligenza Artificiale) dedicato a 19 donne che hanno fatto la storia

La cura delle confezioni ha sempre caratterizzato la proposta di Piazza dei Mestieri, basti pensare al progetto CioccolArt, in collaborazione con Torino Storia: alcuni dei simboli più amati di Torino sono stati la fonte di ispirazione per l’ideazione del packaging dei prodotti, interpretati in una chiave visuale e artistica inedita.

Con una logica simile, le nuove “confezioni d’autore” sono dedicate a 19 donne che hanno cambiato il mondo, da Giovanna d’Arco a Hannah Arendt, da Rosa Parks a Marie Curie, dalla suffragetta Emmeline Pankhurst alla stilista Coco Chanel, passando per personaggi meno conosciuti come Song Qingling e Raicho Hiratsuka, pioniere del femminismo in Cina e Giappone, Wangari Maathai, prima donna africana a ricevere il Nobel per la pace, o la poetessa ucraina Lesya Ukrainka. Quattro le donne italiane: Maria Montessori, Alda Merini e le uniche due in vita, l’astronauta Samantha Cristoforetti e la fisica Fabiola Gianotti.