Torino, con “IntraprendiAMO” le startup piemontesi si incontrano al CAP10100 per presentarsi e fare rete

Il mondo delle startup piemontesi si ritrova questo pomeriggio a Torino: dalle 17 alle 19 al CAP10100 di corso Moncalieri 18, infatti, è in programma l'evento “IntraprendiAMO”, organizzato da Réseau Entreprendre Piemonte e dedicato interamente alle imprese innovative del territorio.

L'attività di Réseau Entreprendre Piemonte

Réseau Entreprendre Piemonte è nata nel 2010 e ha l'obiettivo di accompagnare gratuitamente le imprese emergenti in tutti gli aspetti della propria attività (dalla governance allo sviluppo commerciale, passando per l'accesso ai finanziamenti) attraverso attività di scouting, matchmaking e mentoring. Fa parte di una rete internazionale nata in Francia nel 1986 e presente in 10 paesi del mondo e nel corso della sua attività è stata in grado di raggiungere numeri importanti: attualmente, infatti, può contare su 70 associati, 60 neo imprese e circa 500 nuovi posti di lavoro creati.

L'evento “IntraprendiAMO”

“IntraprendiAMO” darà quindi la possibilità ad alcune delle startup più innovative e a più alto impatto sociale della regione di raccontarsi e confrontarsi facendo rete non solo tra di loro, ma anche con importanti personalità del mondo istituzionale. Le imprese presenti, protagoniste di uno spazio dedicato alle testimonianze (coordinato dal fondatore della Fabbrica di Lampadine Giampaolo Rossi) previsto per le 18, saranno Bikesquare, DL Novel Food, FELFIL, Hydro-mec, I-SEE, Januss, Mercato Itinerante, Re-box, Restworld, Syndiag, Vortex, We4Guest, Wonderfulitaly; prima e dopo, invece, sono previsti gli interventi del segretario generale della Fondazione Compagnia di San Paolo Alberto Anfossi e del coordinatore dell’ESABIC di Torino Giuseppe Scellato.

Ad aprire l'evento sarà il presidente di Réseau Entreprendre Piemonte Giovanni Radis: “La nostra associazione - sottolinea - è la sintesi tra passione e voglia di trasferire ad altri, in particolare ai neo imprenditori, la capacità di fare impresa. Ma è anche un modo per operare nel terzo settore attraverso azioni che, oltre all’aiuto, possano generare valore: per poter fare questo bisogna essere strutturati, saper sintetizzare le competenze dei nostri associati ed essere parte attiva di un ecosistema territoriale e dei suoi stakeholder. L’interconnessione con una federazione internazionale, inoltre, è un valore aggiunto che mettiamo a disposizione della nostra rete”.

I dati sulle startup piemontesi

Nell'avvicinamento alla serata, vengono anche snocciolati alcuni dati, in grado di evidenziare come a marzo di quest'anno risultassero registrate e attive in Piemonte 779 imprese, di cui 538 nella sola Torino, 4° città d'Italia dietro a Milano, Roma e Napoli. Per quanto riguarda i settori di competenza, il 49,17% delle imprese opera nelle tecnologie dell'informazione e dei nuovi media, il 20,81% nel settore industriale, il 14,86% in quello biomedicale e l'8,45% nella sostenibilità ambientale; a questo grande fermento, negli ultimi giorni si è aggiunta anche la notizia dell'imminente investimento di 5 milioni di euro da parte della Regione.