Tre criptovalute acquistate oggi dai trader: Ripple (XRP), Everlodge (ELDG) e PancakeSwap (CAKE)

Secondo i dati sul grafico, Ripple (XRP), PancakeSwap (CAKE) e Everlodge (ELDG) sono tre criptovalute che oggi mostrano un segno di acquisto sul grafico. Ogni criptovaluta sta mostrando un solido livello di slancio e sta scambiando in alto nella zona verde. Ma che tipo di rendimento possono offrire? Per scoprirlo, analizzeremo ciascuna di esse singolarmente.

Sintesi

Ripple (XRP) può aumentare di valore fino a 1,26 dollari entro la fine del 2023

PancakeSwap (CAKE) può aumentare il suo valore fino a 3,04 dollari entro la fine del quarto trimestre.

Everlodge (ELDG) dovrebbe crescere di 30 volte al lancio.

Ripple (XRP) salirà a 1,26 dollari entro la fine del 2023

Anche Ripple (XRP) ha mostrato una performance rialzista sul grafico giornaliero. In particolare, la criptovaluta è aumentata del 12% nelle ultime 24 ore. Inoltre, Ripple (XRP) è in rialzo del 38,2% anche sul grafico mensile, a testimonianza di un sentiment di mercato positivo. Durante la scorsa settimana, la criptovaluta XRP è stata negoziata a un valore compreso tra 0,568484 e 0,725864 USD.

Attualmente, la capitalizzazione di mercato di Ripple è di 38.811.782.186 USD, classificandosi al quinto posto tra le criptovalute. Sulla base dei dati attuali del grafico, la previsione del prezzo del Ripple (XRP) lo colloca a un valore di 1,26 dollari entro la fine del 2023.

PancakeSwap (CAKE) salirà di valore a 3,04 dollari entro la fine del 2023

PancakeSwap (CAKE) è in zona verde dopo un significativo aumento di valore. Negli ultimi 14 giorni, la criptovaluta PancakeSwap ha registrato un aumento di valore del 104,6%. Inoltre, durante la scorsa settimana, la criptovaluta ha visto il suo punto di minimo a 1,22 USD e il suo punto di massimo a 2,43 USD.

Inoltre, il market cap di PancakeSwap è di 549.279.108 USD, un valore che la rende l'82esima criptovaluta al mondo in questa particolare classifica. Sulla base di questo momentum, il segnale mostrato è sicuramente di acquisto. Secondo le previsioni di prezzo, PancakeSwap può arrivare a 3,04 dollari entro la fine del 2023.

Everlodge (ELDG) presenta un Launchpad dedicato

Tuttavia, Ripple (XRP) e PancakeSwap (CAKE) non sono state le uniche due criptovalute a catturare l'attenzione degli analisti. Everlodge (ELDG) è un mercato immobiliare di prossima realizzazione che può dare a chiunque l'opportunità di entrare nel mercato immobiliare a basso costo, ottenendo al contempo un reddito passivo.

L'imminente mercato sarà caratterizzato da una tecnologia blockchain unica nel suo genere, in grado di trasformare completamente il settore. Ogni proprietà verrà digitalizzata e poi coniata come NFT. Ciò significa che invece di pagare milioni di dollari per possedere un immobile, gli investitori potranno comprarlo a soli 100 dollari.

In questo modo, ogni volta che l'immobile viene affittato, possono ottenere un ritorno passivo sul proprio capitale. Inoltre, esiste un Launchpad dedicato attraverso il quale i costruttori di immobili possono raccogliere capitali dalla comunità. I primi investitori che parteciperanno a questi progetti possono ottenere un ROI molto alto.

ELDG è la criptovaluta nativa di cui è possibile eseguire lo staking per ottenere un reddito passivo, ma può anche essere utilizzata per la governance. Oggi, durante la fase 6 della prevendita, il token viene offerto a 0,023 USD. Al momento del lancio, gli analisti prevedono che la criptovaluta possa aumentare di 30 volte il suo valore al momento della quotazione sui CEX Tier-1. Di conseguenza, anch’essa mostra un segnale di acquisto sul grafico giornaliero.

