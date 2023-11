Vicenda Zacà a Moncalieri, i deputati della Lega Molinari e Benvenuto assolti dall'accusa di falso elettorale

Il tribunale di Torino ha assolto il capogruppo della Lega alla Camera Riccardo Molinari e il segretario provinciale del partito Alessandro Benvenuto dall'accusa di falso elettorale. Con loro assolto anche Fabrizio Bruno, uomo di fiducia del Carroccio.

Nel 2020 la vicenda Zacà

Due anni dopo il rinvio a giudizio, si chiude così la vicenda legata a Stefano Zacà, storico esponente di Forza Italia a Moncalieri, che alla vigilia delle elezioni comunali del 2020 era passato nelle fila del Carroccio, venendo prima candidato e poi cancellato all'ultimo dalle liste.

"Il fatto non sussiste"

L'assoluzione avviene con la formula della non sussistenza del fatto. L'accusa aveva chiesto il minimo della pena, otto mesi, ritenendo comunque non rilevante il reato.

“È giusto così, è andata esattamente come doveva andare per l’onorevole Molinari, per l’onorevole Benvenuto e per il dottor Bruno”: così Luca Gastini, difensore dei tre imputatui, ha commentato l’assoluzione pronunciata dal tribunale di Torino.

La solidarietà di Salvini

"Un abbraccio all’amico Riccardo Molinari, assolto dall’accusa di falso elettorale perché il fatto non sussiste. Anni di fango e di veleni spazzati via senza se e senza ma, alla faccia di chi - anche nelle scorse ore - evidenziava le richieste dell’accusa sperando in una condanna", ha dichiarato il leader della Lega, Matteo Salvini, esprimendo la sua vicinanza al Capogruppo alla Camera.